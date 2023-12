Jetpak Top Holding AB Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Diskussionen rund um Jetpak Top auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich die positiven Meinungen deutlich gehäuft. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ist das Unternehmen laut unserer Redaktion als "Gut" einzustufen. Die Aktie von Jetpak Top wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Jetpak Top in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Jetpak Top beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 47,83 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch auf 25-Tage-Basis ist Jetpak Top weder überkauft noch überverkauft (Wert: 50,38), weshalb die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Jetpak Top-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 97,28 SEK. Der letzte Schlusskurs (87,2 SEK) weicht somit um -10,36 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt aktuell 87,65 SEK, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-0,51 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Jetpak Top ergibt, die Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung. Unterm Strich erhält die Jetpak Top-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.