JetBlue lässt Spirit-Deal platzen – Übernahmepoker endet überraschend

Nach eineinhalb Jahren zieht JetBlue den Stecker: Die geplante Übernahme von Spirit ist offiziell vom Tisch.

Die geplante Übernahme des Billigfliegers Spirit durch die US-Fluggesellschaft JetBlue wurde nach rund anderthalb Jahren überraschend abgesagt. Wie die in New York ansässige Firma am Montag mitteilte, seien unter anderem behördliche Genehmigungen nicht rechtzeitig bis zum festgelegten Stichtag Ende Juli erreicht worden. Infolgedessen haben sich beide Unternehmen entschieden, die 3,8 Milliarden US-Dollar (3,5 Mrd Euro) schwere Übernahme nicht weiter zu verfolgen. Diese Entscheidung sorgte an den Finanzmärkten für deutliche Reaktionen, da die Aktien von Spirit im NYSE-Handel nach Bekanntgabe der Nachrichten einen Kursverlust von 12,46 Prozent verzeichneten und auf 5,66 US-Dollar sanken.

Im Gegensatz dazu stiegen die Aktien von JetBlue um 3,17 Prozent auf 6,68 US-Dollar an. Bereits im Januar hatte JetBlue die Öffentlichkeit auf ein mögliches Platzen des Deals vorbereitet, als ein US-Gericht die Übernahme wegen Bedenken bezüglich des Wettbewerbs und möglichen Preiserhöhungen für Verbraucher blockierte. Durch die nun abgeblasene Übernahme muss JetBlue nach eigenen Angaben eine Gebühr in Höhe von 69 Millionen US-Dollar zahlen.

JetBlue hatte sich im Sommer 2022, nach monatelangem Bieterstreit, gegen ihre Konkurrentin Frontier durchgesetzt und den Zuschlag für den Kauf von Spirit erhalten. Zuvor hatten die Verwaltungsräte von Spirit lange Zeit das geringere Angebot von Frontier bevorzugt, da sie Zweifel an der kartellrechtlichen Genehmigung eines Deals mit JetBlue hatten. Der Deal ist nun endgültig vom Tisch und JetBlue muss sich anderweitig umsehen, um ihre Position im umkämpften Billigflugmarkt zu stärken.

