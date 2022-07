JetBlue-Aktie: Übernahme von Spirit Airlines für 3,8 Mrd. Dollar!

JetBlue Airways Corp. (JBLU) und Spirit Airlines, Inc. (SAVE) gaben am Donnerstag bekannt, dass ihre Verwaltungsräte einem endgültigen Fusionsvertrag zugestimmt haben, wonach JetBlue Spirit für 33,50 US-Dollar pro Aktie in bar übernehmen wird, einschließlich einer Vorauszahlung von 2,50 US-Dollar pro Aktie in bar, die bei Zustimmung der Spirit-Aktionäre zu der Transaktion fällig wird, und einer Ticketing-Gebühr von 0,10 US-Dollar pro… Hier weiterlesen