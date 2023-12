JetBlue Airways Aktie: Der weitere Knall!

Jetblue Airways hat in Bezug auf die Dividende eine niedrigere Ausschüttung als der Branchendurchschnitt von 5,52 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund einer Differenz von 5,52 Prozentpunkten.

Bezüglich des Aktienkurses hat Jetblue Airways im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,68 Prozent erzielt, was 70,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 2,61 Prozent, wobei Jetblue Airways aktuell 47,28 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich bei Jetblue Airways in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie hierfür mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Jetblue Airways-Aktie von ihrem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage um -15,41 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich jedoch ein anderes Rating, da der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Jetblue Airways-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.