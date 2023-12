JetBlue Airways Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jetblue Airways-Aktie liegt bei 33,96, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 27, was als überverkaufte Situation angesehen wird. Insgesamt erhält die Jetblue Airways-Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Jetblue Airways in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,11 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche im Durchschnitt um 7,85 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -22,96 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 142,9 Prozent erzielte, liegt Jetblue Airways um 158,01 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine unterschiedliche Bewertung der Jetblue Airways-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 6,29 USD, während der letzte Schlusskurs bei 5,62 USD liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Gut"-Rating aufgrund eines über dem gleitenden Durchschnitt liegenden Schlusskurses.

Das Anleger-Sentiment für die Jetblue Airways-Aktie zeigt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien. Die Diskussionen und Meinungen der Anleger führen insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.