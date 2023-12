JetBlue Airways Aktie: Der nächste starke Knaller!

Jetblue Airways weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,34 Prozent. Dies entspricht einer Differenz von -5,34 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Fluggesellschaftsbranche. Daher erhält die Jetblue Airways-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jetblue Airways 7, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 27 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass Jetblue Airways interessante Ausprägungen aufweist. Die Diskussionsintensität ist stark und zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie.

Von den Analysten erhält Jetblue Airways über die letzten zwölf Monate hinweg im Schnitt eine "Schlecht"-Empfehlung, basierend auf 0 positiven, 0 neutralen und 1 negativen Einschätzungen. Im letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor, sodass die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung erhält.