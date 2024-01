JetBlue Airways Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Dividendenrendite der Jetblue Airways-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 4,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Jetblue Airways von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Analysten haben die Aktie der Jetblue Airways in den letzten zwölf Monaten mit 0 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen "Schlecht"-Einstufung führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Jetblue Airways. Das mittlere Kursziel für die Aktie der Jetblue Airways liegt bei 0 USD, was angesichts des letzten Schlusskurses von 5,11 USD eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" durch die Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Jetblue Airways-Aktie mit -15,11 Prozent um 1395 Prozent darunter. Die "FluggeSchlechtschaften"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 11,57 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei die Jetblue Airways mit 26,69 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jetblue Airways liegt bei 60,48, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Jetblue Airways-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".