JetBlue Airways Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Jetblue Airways-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten eine negative Rendite von -15,11 Prozent erzielt. Das bedeutet, dass sie im Vergleich zu anderen Unternehmen im gleichen Sektor (Industrie) um 162,73 Prozent unter dem Durchschnitt (147,62 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen in der Flugindustrie beträgt 13,6 Prozent, und Jetblue Airways liegt derzeit um 28,71 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jetblue Airways-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,22 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 5,78 USD liegt, ist dies ein Unterschied von -7,07 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Wenn wir den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt dieser bei 4,69 USD, was einem Unterschied von +23,24 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie als "Gut" auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Jetblue Airways-Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Bewertung durch Analysten wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Schlecht-Einstufung und keine guten oder neutralen Einstufungen für die Aktie vergeben. Auf lange Sicht wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Jetblue Airways, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 0 USD. Angesichts des aktuellen Schlusskurses von 5,78 USD ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Analystenbewertung für Jetblue Airways ergibt daher insgesamt die Einschätzung "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung in Bezug auf Jetblue Airways in letzter Zeit eher negativ waren, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Jetblue Airways-Aktie basierend auf verschiedenen Analysen und Bewertungen.