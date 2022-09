JetBlue Airways Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "JetBlue Airways":

Am 07.09.2022, 10:23 Uhr notiert die Aktie Jetblue Airways an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 7.67 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Fluggesellschaften".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Jetblue Airways einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Jetblue Airways jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Jetblue Airways wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Jetblue Airways vor. Das Kursziel für die Aktie der Jetblue Airways liegt im Mittel wiederum bei 19,5 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 7,67 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 154,24 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Jetblue Airways insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -48,51 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Jetblue Airways damit 110,95 Prozent unter dem Durchschnitt (62,43 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Fluggesellschaften" beträgt 16,25 Prozent. Jetblue Airways liegt aktuell 64,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Anleger: Jetblue Airways wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Sell". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Sell"-Einstufung.