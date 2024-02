JetBlue Airways Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Stimmung und der Buzz im Internet können eine starke Auswirkung auf Aktien haben. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Jetblue Airways wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einem Gesamtergebnis "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Stimmung kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Auf sozialen Plattformen wurden überwiegend positive Kommentare zu Jetblue Airways gemessen. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Jetblue Airways als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Jetblue Airways-Aktie ergibt sich ein Wert von 24 für den RSI7, was eine "Gut"-Empfehlung bedeutet, und ein Wert von 32,24 für den RSI25, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Das Gesamtranking auf Basis des Relative Strength Indikators ist daher "Gut".

Analysten schätzen die Aktie der Jetblue Airways auf langfristiger Basis als "Schlecht"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen Bewertungen vor: 0 Gut, 0 Neutral, 1 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Jetblue Airways vor, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 USD. Dies entspricht einer Erwartung von -100 Prozent, da der Schlusskurs derzeit bei 7,16 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine Bewertung "Neutral" vergeben.