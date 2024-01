JetBlue Airways Aktie: Immer langsam!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Jetblue Airways auf 6,18 USD gestiegen ist, während der aktuelle Aktienkurs bei 5,76 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -6,8 Prozent liegt, was als "schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 4,81 USD, was einen Abstand von +19,75 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb auch hier eine "neutrale" Bewertung erfolgt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Jetblue Airways bei -15,11 Prozent, was mehr als 1399 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Fluggesellschaften"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 11,15 Prozent erzielt hat, liegt Jetblue Airways mit 26,26 Prozent deutlich darunter. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "schlechtes" Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen in den Diskussionen thematisiert, was zu einer insgesamt "neutralen" Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt auch hier eine "neutrale" Bewertung der Anleger-Stimmung.