JetBlue Airways Aktie: Hoffnung trotz Verlusten - Analysten prognostizieren 44% Wachstum

Der Kursverlauf der JetBlue Airways Aktie war in den letzten Monaten eher enttäuschend. Die Kurstrends zeigen nach unten und die Aktie hat in den letzten 30 Tagen einen Verlust von -26,90% verzeichnet.

Die Analysten sind jedoch optimistischer für die Zukunft. Sie erwarten, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um +6,80 Prozent steigen wird. Auch der Gewinn soll um +116,30 Prozent auf 0,00 EUR zulegen. Dies wäre eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, als ein Verlust von -343,25 Mio. EUR verbucht wurde.

Für langfristige Aktionäre könnte sich also ein Investment lohnen. Die Analysten schätzen den Aktienkurs in einem Jahr auf 6,00 EUR ein, was einem potenziellen Gewinn von +44,24% entspricht.

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich diese Prognosen bewahrheiten werden. Die Charttechnik zeigt einen stark negativen...