JetBlue Airways Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Jetblue Airways hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -44,68 Prozent erzielt, was mehr als 76 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Im Vergleich zur Branchendurchschnittsrendite von 2,52 Prozent hat die Fluggesellschaft eine deutlich niedrigere Rendite von 47,19 Prozent erzielt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Jetblue Airways überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jetblue Airways-Aktie liegt auf 7-Tage-Basis bei 48 und auf 25-Tage-Basis bei 51,12. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsveränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt deutet die Rendite, das Anleger-Sentiment, der RSI und das Sentiment und Buzz darauf hin, dass Jetblue Airways in verschiedenen Kategorien eine eher negative Bewertung erhält.