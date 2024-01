JetBlue Airways Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

In den letzten vier Wochen wurden bei Jetblue Airways keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Es wurde jedoch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Dies führt insgesamt zu einer Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Jetblue Airways aktuell bei 66,18 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 37, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird auch auf dieser Basis die Einstufung als "Neutral" vorgenommen. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Jetblue Airways derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Fluggesellschaften. Mit einer Differenz von 5,06 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnittskurses der Jetblue Airways ergibt, dass die Aktie derzeit bei 5,32 USD notiert, während der gleitende Durchschnittskurs bei 6,19 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -14,05 Prozent und zur Bewertung "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 4,75 USD, was einen Abstand von +12 Prozent bedeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Aufgrund dieser Analyse wird die Gesamtnote für die Aktie als "Neutral" vergeben.