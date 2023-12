JetBlue Airways Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Jetblue Airways wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Fluggesellschaften) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 7,74, was einem Abstand von 71 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 27,15 entspricht. Somit ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Jetblue Airways in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb auch in Bezug auf die Diskussionsstärke eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ist zu erkennen, dass die Jetblue Airways mit einem Kurs von 5,76 USD inzwischen +24,68 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -7,84 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Allerdings standen in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch die Einschätzung auf "Neutral" lautet.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie von Jetblue Airways auf fundamentalen, sentimentalen, buzztechnischen und anlegerbezogenen Grundlagen eine "Neutral"-Bewertung erhält.