JetBlue Airways Aktie: Aus und vorbei!

Die technische Analyse der Jetblue Airways-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 6,19 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,32 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -14,05 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 4,75 USD, was einen Abstand von +12 Prozent bedeutet und als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die Aktie als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Dividenden schüttet Jetblue Airways derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Fluggesellschaften. Der Unterschied beträgt 5,06 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,06 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung für die Jetblue Airways-Aktie abgegeben, wobei keine als "Gut", keine als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurde. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Jetblue Airways vor, weshalb die Aktie auch in diesem Punkt ein "Neutral"-Rating erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.