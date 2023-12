JetBlue Airways Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Das Anleger-Sentiment hat eine wichtige Bedeutung für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde das Interesse der Anleger vor allem auf die Aktie von Jetblue Airways in den sozialen Medien gelenkt. Dort wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs von Jetblue Airways ergibt sich eine Performance von -15,11 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der Branche, die im Durchschnitt um 7,85 Prozent gestiegen sind, zeigt sich eine Underperformance von -22,96 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors, der eine Rendite von 142,9 Prozent erzielte, liegt Jetblue Airways mit einer Unterperformance von 158,01 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jetblue Airways liegt bei 33,96, was einer neutralen Situation entspricht. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, steht bei 27 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jetblue Airways-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 6,29 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,62 USD liegt (Unterschied -10,65 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 4,53 USD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+24,06 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Jetblue Airways-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.