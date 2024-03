Jesco Holdings Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren, sondern auch auf weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In Bezug auf Jesco hat die Diskussionsintensität eine übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Zusammenfassend ergibt sich daher für Jesco insgesamt eine "Neutral"-Wertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Jesco von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral", was zu einer Gesamtnote von "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Jesco auf 703,62 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 878 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung, was zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Jesco momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, was unterm Strich zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.