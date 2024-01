Jesco Holdings Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, bewertet die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtzahl der Bewegungen setzt. Der RSI der Jesco liegt derzeit bei 34,48, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation an, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Jesco eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutralen" Ergebnis hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Jesco-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 622,25 JPY für den Schlusskurs lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 898 JPY, was einem Unterschied von +44,31 Prozent entspricht. Daher wird dies aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 765,72 JPY über dem gleitenden Durchschnitt (+17,28 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jesco-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen zu Jesco veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Jesco, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Jesco-Aktie basierend auf dem RSI, dem Sentiment und der technischen Analyse.