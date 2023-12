Jesco Holdings Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Medien auf Kommentare zu Jesco untersucht und festgestellt, dass die Stimmung neutral war. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen über Jesco in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Jesco in den sozialen Medien. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Jesco nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 598,88 JPY und ein Aktienkurs von 732 JPY, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der Abstand zum GD200 beträgt +22,23 Prozent. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 715,44 JPY, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird der Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut" vergeben.

Ein wichtiges Signal aus der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI. Der RSI von Jesco liegt bei 55,26, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 47,87 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.