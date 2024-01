Jesco Holdings Aktie: Enormes Potenzial ....

Die technische Analyse der Jesco-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei durchschnittlich 617,93 JPY lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 884 JPY (+43,06 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 760,44 JPY liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+16,25 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Jesco für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Jesco-Aktie die übliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt unverändert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist auf eine Überverkauft-Situation hin, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf überwiegend positive Meinungen und Stimmungen rund um die Jesco-Aktie hin, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Die Anlegerstimmung wird ebenfalls als angemessen bewertet.