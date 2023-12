Jesco Holdings Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Jesco wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 28,91 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Jesco-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist die Bewertung des RSI25, basierend auf den letzten 25 Tagen, neutral. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für Jesco.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Jesco bei 789 JPY und ist damit +9,62 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 31,39 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung zu Jesco in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Die langfristige Stimmung rund um Jesco, basierend auf Analysen aus Bankhäusern sowie der Beitragsanzahl und Stimmungsänderung im Internet, ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Jesco, sowohl aus technischer Analyse als auch aus Anleger-Stimmung und langfristigem Stimmungsbild, was auf ein neutrales bis leicht positives Rating hindeutet.