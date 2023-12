Jervois Mining im Check!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, so die neuesten Informationen. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine wesentlichen Diskussionen über das Unternehmen Jervois Global, weshalb die Redaktion die Aktie insgesamt positiv bewertet. Das Anleger-Sentiment wird demnach als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass die Jervois Global derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,06 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,042 AUD um -30 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,04 AUD, was einer Abweichung von +5 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus die Einstufung als "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Jervois Global in den sozialen Medien gab. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an und bewertet diese auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI der Jervois Global liegt bei 54,55, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".