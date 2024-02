Jeronimo Martins Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Jeronimo Martins laut einer Analyse der sozialen Medien nicht wesentlich verändert. Daher wird das Kriterium "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt wurden. Auch in Bezug auf die Anzahl der Beiträge gab es keine bedeutenden Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung "Gut" führt.

Die technische Analyse der Jeronimo Martins-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 21,88 EUR lag, was einem Unterschied von -4,33 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (22,87 EUR) entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jeronimo Martins-Aktie beträgt aktuell 53 für die letzten 7 Tage und 43,66 für die letzten 25 Tage. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält Jeronimo Martins in der Analyse der sozialen Medien, der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und des Relative Strength Index ein "Neutral"-Rating.