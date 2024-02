Jeronimo Martins Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die technische Analyse der Jeronimo Martins-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 21,54 EUR liegt 5,9 Prozent unter dem GD200 (22,89 EUR), was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 22,21 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,02 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung und Einschätzungen bezüglich Jeronimo Martins hin. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was das Unternehmen als "Gut" einstuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Jeronimo Martins-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI25 bei 57,42, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass die Aktivität im Netz durchschnittlich ist und kaum Änderungen in der Stimmung vorliegen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für die Jeronimo Martins-Aktie, mit einem neutralen bis schlechten Rating in verschiedenen Analysebereichen.