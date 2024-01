Jeronimo Martins Aktie: Was für ein Plan!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Jeronimo Martins eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Jeronimo Martins daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Jeronimo Martins in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 22,89 EUR für den Schlusskurs der Jeronimo Martins-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 23,04 EUR, was einer Steigerung von 0,66 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit bekommt die Jeronimo Martins-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Jeronimo Martins als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Jeronimo Martins-Aktie ergibt sich ein Wert von 38,1 für RSI7 und 36 für RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.