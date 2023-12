Jeronimo Martins Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Jeronimo Martins hat kürzlich viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erhalten, wobei hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Insgesamt wird die Stimmung der Anleger als "Gut" bewertet, da in den letzten Tagen weder positive noch negative Themen stark diskutiert wurden.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Jeronimo Martins-Aktie bei 23 EUR, was einer Entfernung von +1,01 Prozent vom GD200 (22,77 EUR) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 21,9 EUR, was einem Abstand von +5,02 Prozent entspricht und daher als "Gut"-Signal interpretiert wird.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, wodurch die Gesamtbewertung als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt der RSI einen Wert von 81,63, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25 mit 40,17 eine "Neutral"-Einschätzung liefert.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Jeronimo Martins-Aktie, basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz sowie dem Relative Strength Index.