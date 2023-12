Jeronimo Martins Aktie: Ist das wirklich alles?

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Jeronimo Martins in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Frequenz der Diskussionen gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Jeronimo Martins in etwa normaler Häufigkeit diskutiert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Jeronimo Martins überwiegend positive Diskussionen verzeichnet, während negative kaum vorkamen. Die Anleger zeigten sich größtenteils positiv gestimmt, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Betrachten wir den 7-Tage-RSI, so liegt dieser bei 66,1 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da er bei 33,98 liegt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Jeronimo Martins derzeit 3,87 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch nur 1,01 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Jeronimo Martins-Analyse vom 27.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Jeronimo Martins jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Jeronimo Martins-Analyse.

Jeronimo Martins: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...