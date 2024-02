Jeronimo Martins Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) für Jeronimo Martins liegt bei 40, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 für das Unternehmen bewegt sich bei 43, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Jeronimo Martins. Daher wird die Aktie von der Redaktion als neutral eingestuft. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass sie nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf Jeronimo Martins. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung und einer "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um -4,02 Prozent vom aktuellen Kurs ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einer neutralen Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird Jeronimo Martins daher in allen Kategorien als "Neutral" eingestuft.