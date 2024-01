Jeronimo Martins Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Anlegerstimmung gegenüber Jeronimo Martins war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Jeronimo Martins-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um -2,88 Prozent vom aktuellen Kurs ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von -1,33 Prozent eine "Neutral"-Bewertung auf.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Internet ist durchschnittlich, und es gibt kaum Änderungen in der Stimmungsrate.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine überkaufte Situation mit einem Wert von 78,87 an, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist hingegen auf eine "Neutral"-Situation hin.

Insgesamt erhält Jeronimo Martins daher gemäß der Analyse eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Anlegerstimmung, die technische Analyse, das Sentiment und den Relative Strength Index.