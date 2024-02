Jeronimo Martins Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Jeronimo Martins wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 38,2 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,67, was ebenfalls auf eine neutrale Position hindeutet. Zusammen ergibt sich für Jeronimo Martins ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber Jeronimo Martins. In den letzten Tagen wurde vor allem positiv über das Unternehmen diskutiert, ohne negative Diskussionen. Die neuesten Nachrichten der letzten Tage sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Jeronimo Martins daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Jeronimo Martins auf 22,86 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 21,96 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,94 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 21,98 EUR, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Jeronimo Martins.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen, noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusammenfassend erhält Jeronimo Martins daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.