Jericho Energy Vent.vvvsh Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative Strength Index (RSI) von Jericho Energy Ventures-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 100 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 64,4 und signalisiert somit weder überkaufte noch -verkaufte Bedingungen. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Aktie nach RSI-Bewertung als "Schlecht" eingestuft.

Die aktuelle Dividendenrendite für Jericho Energy Ventures beträgt 0 Prozent des aktuellen Aktienkurses, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, mit überwiegend neutralen Diskussionen und verstärkten negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Jericho Energy Ventures. Als Resultat wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Jericho Energy Ventures-Aktie mit 0,175 CAD inzwischen um -20,45 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -30 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingeschätzt.