Jericho Energy Vent.vvvsh Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Jericho Energy Ventures wird der 7-Tage-RSI auf 88,89 Punkte geschätzt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 45,83, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,2 CAD lag, was einem Unterschied von -16,67 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,21 CAD, was nah am letzten Schlusskurs von 0,2 CAD liegt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Jericho Energy Ventures derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dieser Unterschied von 8,29 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

Die Stimmung für Jericho Energy Ventures hat sich in den letzten Wochen verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Diskussionsstärke der Aktie in den sozialen Medien eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.