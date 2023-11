Jericho Energy Vent.vvvsh Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Investoren: Die Diskussionen über Jericho Energy Ventures in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen über das Unternehmen wider. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen und Kommentare gehäuft. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Aufgrund dieser Erkenntnisse stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Ansicht, dass die Jericho Energy Ventures-Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

Relative Stärke-Index: Der Relative Stärke-Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jericho Energy Ventures-Aktie beträgt derzeit 50. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, weshalb wir ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Jericho Energy Ventures weder überkauft noch überverkauft (Wert: 47,37), weshalb die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein "Neutral"-Rating für Jericho Energy Ventures.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Jericho Energy Ventures-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt derzeit bei 0,26 CAD. Der letzte Schlusskurs (0,235 CAD) weicht somit um -9,62 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt aktuell 0,24 CAD, und daher liegt der letzte Schlusskurs ähnlich hoch (-2,08 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Jericho Energy Ventures. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Jericho Energy Ventures 62,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der eine durchschnittliche Dividendenrendite von 62 Prozent aufweist. Daher ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.