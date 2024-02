Jerash Aktie: Knallt es bald?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Jerash Us-Aktie, so beträgt der aktuelle Wert 70, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Jerash Us zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende verzeichnet Jerash Us derzeit eine Dividendenrendite von 6,41 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,45 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Jerash Us-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Jerash Us in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,95 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um -5,71 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -26,24 Prozent im Branchenvergleich für Jerash Us. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,99 Prozent hatte, lag Jerash Us um 22,97 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Abschließend gilt die Aktie von Jerash Us nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 34,44 insgesamt 15 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der 40,4 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".