Jerash Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Aktienkurs von Jerash Us hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,43 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 2,17 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Jerash Us im Branchenvergleich eine Underperformance von -21,59 Prozent aufweist. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei 10,57 Prozent, und Jerash Us verzeichnete eine Unterperformance von 29,99 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen gilt die Aktie von Jerash Us als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von Jerash Us liegt bei 34,44, was insgesamt 45 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der 62,12 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine Einstufung als "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Jerash Us liegt derzeit bei 27,91 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Jerash Us weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Zusammen ergibt dies ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Jerash Us-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.