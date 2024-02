Jenoptik peilt Zuwächse für das laufende Jahr an

JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Jenoptik hat 2023 vor allem von einer starken Nachfrage aus der Halbleiterindustrie profitiert. Umsatz und operatives Ergebnis legten zu. Damit traf das Unternehmen in etwa die Schätzungen der Analysten. Ein Händler merkte aber an, dass der Auftragseingang ein klein wenig unter der Konsensschätzung liege. "Jenoptik verfügt über starke Wachstumsplattformen in ihren drei Kernmärkten Halbleiter & Elektronik, Life Science & Medizintechnik sowie Smart Mobility", sagte Unternehmenschef Stefan Traeger am Mittwoch bei Vorlage von Eckdaten. Das Unternehmen gehe für das laufende Geschäftsjahr davon aus, dass es erneut profitabel wachsen werde. Zudem sehe es sich auf Kurs, die Ziele für das Jahr 2025 zu erreichen.

2023 legte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahresvergleich nach vorläufigen Berechnungen um 14 Prozent auf 210 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen in Jena mitteilte. Die entsprechende Marge stieg von 18,8 Prozent im Vorjahr auf 19,7 Prozent. Der Umsatz des Thüringer Unternehmens kletterte um neun Prozent auf etwa 1,07 Milliarden Euro. Der Auftragseingang sank um rund 8 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro./mne/mis