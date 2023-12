Jenoptik ist zurück!

Die Stimmung der Anleger beeinflusst die Aktienkurse neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren. Die Analysten haben Jenoptik auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Jenoptik diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Untersuchung von Handelssignalen ergänzt. Dabei stehen sechs konkret berechnete Signale zur Verfügung, woraus sich eine "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale ergibt. Insgesamt wird Jenoptik hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) wird Jenoptik als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 20,09, was einem Abstand von 64 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 55,48 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Jenoptik im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite aus, nämlich 1,47 % im Vergleich zu durchschnittlich 3,18 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Jenoptik-RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 22,12, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 26,77, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Gut" führt.