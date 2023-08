Jenoptik: Zielkurs deutlich über aktuellem Kurs - 37,23 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Die Experten sind sich einig: Die Aktie von Jenoptik ist momentan unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 37,23 EUR, was einem Potenzial von +35,38% entspricht.

• Jenoptik verzeichnete am 10.08.2023 einen Rückgang um -3,31%

• Jenoptiks aktuelles Kurspotenzial liegt bei +35,38%

• Das Guru-Rating wurde auf den Wert 4,17 angehoben

Mit einem Verlust von -3,31% schloss die Aktie von Jenoptik gestern an der Börse und verzeichnet damit einen Rückgang in Höhe von insgesamt -5,17% innerhalb einer Woche. Die Stimmung im Markt scheint also eher pessimistisch zu sein.

Dennoch glauben Bankanalysten daran, dass die Aktie ein erhebliches Potenzial besitzt: Mit einem mittelfristigen Zielkurs bei 37,23 EUR könnte sie um +35.38% steigen – vorausgesetzt sie behält ihre derzeitige Bewertung bei.

Aktuell empfehlen sieben Analysten den...