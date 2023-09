Jenoptik: Potenzial von +55,01% - aktuelles Kursziel bei 36,21 EUR

Am gestrigen Handelstag fiel die Jenoptik-Aktie um -0,51%. In den letzten fünf Handelstagen gab es eine negative Entwicklung von -2,99%. Die Stimmung an der Börse ist momentan eher pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Jenoptik liegt bei 36,21 EUR. Dieses ergibt sich aus der Einschätzung von Bankanalysten und würde ein erhebliches Kurspotenzial für Investoren in Höhe von +55,01% bieten. Allerdings sind nicht alle Analysten optimistisch aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit.

Von insgesamt 18 untersuchten Analysten beurteilen sieben die Aktie als stark kaufenswert und weitere sieben als Kaufenswert. Vier Experten geben das Rating “halten”. Damit sind immerhin +77,78% aller befragten Analysten mindestens noch optimistisch gestimmt.

Zusätzlich zum Rating lässt auch der Trend-Indikator “Guru-Rating”...