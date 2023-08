Jenoptik: Potenzial von +35,88% - Kursziel 37,23 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Die Aktie von Jenoptik hat in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt um -6,10% an Wert verloren. Am gestrigen Tag gab sie um weitere -0,36% nach und notiert damit aktuell bei X Euro. Die Analysten scheinen jedoch optimistisch zu bleiben.

Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt derzeit auf 37,23 EUR geschätzt. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, läge das Kurspotenzial bei beachtlichen +35,88%. Von insgesamt 18 Analysteneinschätzungen sind derzeit 7 “Kaufen”, während weitere 7 eine positive Bewertung als “Kauf” abgeben. Nur vier Experten empfehlen die Aktie zum Halten.

Das Guru-Rating beträgt nunmehr ebenfalls solide 4,17 (nach zuvor auch schon erreichten gleichen Rating). Insgesamt bleibt die Stimmung also positiv für Investoren in Jenoptik – trotz der jüngsten Kursschwäche.