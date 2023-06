Jenoptik: Potenzial von +17,24% - Kursziel bei 36,72 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Am gestrigen Tag gab die Jenoptik Aktie an der Börse um -0,32% nach. Trotzdem ist der Gesamt-Trend für Investoren positiv mit einem Plus von +4,40% in den letzten fünf Handelstagen.

Die Bankanalysten sind optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 36,72 EUR (+17,24%). Von insgesamt 18 Analysten empfehlen aktuell 14 (77,78%) die Aktie zu kaufen oder zumindest zu halten. Das Guru-Rating liegt nun bei 4.17 aus 5 möglichen Punkten.

Das Unternehmen Jenoptik scheint also eine attraktive Investitionsmöglichkeit darzustellen mit vielversprechendem Potential für Anleger.