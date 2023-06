Jenoptik: Potenzial für steigenden Aktienkurs um fast 19%

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Jenoptiks Aktie wird nach Auffassung der Analysten momentan nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 36,72 EUR und somit knapp +18,76% über dem aktuellen Kurs.

• Jenoptik stieg am 12.06.2023 um +0,85%

• Mittelfristiges Kursziel von Jenoptik beträgt jetzt 36,72 EUR

• Guru-Rating erhöht sich auf 4,17

Am gestrigen Tag hat die Aktie von Jenoptik einen Anstieg von +0,85% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen – also in einer vollständigen Handelswoche – betrug das Wachstum sogar +1,05%. Es scheint also momentan eine relativ positive Stimmung am Markt zu herrschen.

Ob die Bankanalysten diese Entwicklung erwartet haben? Die Antwort ist eindeutig.

Aktuell schätzen die Bankanalysten das mittelfristige Kursziel der Jenoptik-Aktie auf 36,72 EUR ein.

Die Mehrheit der Analysten meint dementsprechend auch, dass die...