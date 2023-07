Jenoptik: Mittelfristiges Kursziel von 37,23 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Am gestrigen Handelstag schloss die Aktie von Jenoptik mit einem Minus von -0,46%. In der vergangenen Woche erreichte sie somit einen Verlust von -2,33%. Die Analysten sehen jedoch ein großes Potenzial in dem Technologieunternehmen.

Das mittelfristige Kursziel beträgt aktuell 37,23 EUR. Sollte sich dies bewahrheiten, könnte ein Investitions-Potenzial in Höhe von +23,52% entstehen. Diese positive Einschätzung teilen auch rund +77,78% aller Analysten.

Von insgesamt 18 Experten raten sieben zum Kauf und sieben empfehlen die Aktie zu halten. Vier weitere Experten äußern sich neutral zur Aktie.

Zuletzt lag das Guru-Rating bei 4,17 Punkten und bestärkt damit das positive Bild der Analysten.