Jenoptik: Mittelfristiges Kursziel von 35,19 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Jenoptik ein Plus von +0,09%. Insgesamt belief sich die Performance der Aktie in den letzten fünf Tagen auf +2,19%, wodurch der Markt aktuell vergleichsweise optimistisch erscheint. Allerdings sehen Bankanalysten das wahre Kurspotential bei einem mittelfristigen Zielwert von 35,19 EUR – eine Steigerung um beachtliche +50,77% vom aktuellen Stand.

• Jenoptik legte am 12.10.2023 um +0,09% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 35,19 EUR

• Derzeit bewerten sieben Analysten die Aktie als stark kaufenswert

Trotz des positiven Trends sind nicht alle Experten derselben Meinung und teilen diese Einschätzung nicht vollständig. Ein “Kauf”-Rating erhält aktuell jedoch auch schon ein Großteil der insgesamt vierzehn befragten Analysten (14), während sich lediglich vier dazu entschieden haben die...