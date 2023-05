Jenoptik: Kursziel von 36,72 EUR - Analysten sehen starkes Kaufpotential

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Die Aktie von Jenoptik wird derzeit nicht angemessen bewertet, so die Ansicht der Analysten. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 36,72 EUR und bietet Investoren ein Potential von +26,53% vom aktuellen Preis.

• Jenoptik mit einer positiven Entwicklung um +0,42% am 04.05.2023

• Guru-Rating von Jenoptik verbleibt bei einem Wert von 4,17

• Von insgesamt 18 befragten Analysten empfehlen allein sieben den Kauf der Aktie

In den vergangenen fünf Handelstagen hat sich eine positive Tendenz gezeigt und auch gestern legte die Aktie um weitere +0,42% zu. Insgesamt ergibt sich somit ein Plus in Höhe von +0,90%. Die Stimmung ist optimistisch unter den Anlegern.

Das durchschnittliche Kursziel für Jenoptik beträgt aktuell 36,72 EUR und könnte einen Gewinn in Höhe von +26,53% ermöglichen. Dieser Einschätzung folgen jedoch nicht alle...