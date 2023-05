Jenoptik: Kursziel bei 36,72 EUR - Analysten skeptisch

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie von Jenoptik um +0,98% an und schloss bei 28,87 EUR. In der vergangenen Woche lag das Ergebnis jedoch bei -1,97%. Trotz des positiven Trends bewerten Bankanalysten den Wert als unterbewertet.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Jenoptik liegt bei 36,72 EUR mit einem Potenzial von +27,23%. Diese Einschätzung teilen jedoch nicht alle Experten auf dem Gebiet. Während sieben Analysten ein starkes Kaufsignal signalisieren und weitere sieben optimistisch bleiben aber neutral bewerten (“Kauf”), halten sich vier Spezialisten zurück und plädieren dafür “zu halten”. Der Anteil der Analysten mit einer positiven Einstellung beträgt damit +77,78%.

Ein weiterer Indikator ist das Guru-Rating. Nachdem es zuvor auf “Guru-Rating ALT” stand gibt es nun eine Bewertung von...