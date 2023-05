Jenoptik: Kursziel bei 36,72 EUR - Analysten sehen Potenzial von +21,35%

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Jenoptik konnte gestern am Finanzmarkt einen Anstieg um +1,82% verbuchen. Damit hat sich eine positive Trendentwicklung der vergangenen fünf Handelstage mit einem Plus von +5,36% fortgesetzt und signalisiert aktuell eine optimistische Stimmung am Markt.

Das mittelfristige Kursziel für Jenoptik beträgt laut Bankanalysten 36,72 EUR. Bei einer Umsetzung des durchschnittlichen Kursziels würde sich ein Potenzial von +21,35% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht aufgrund der jüngsten Entwicklung.

Aktuell empfehlen sieben Analysten den Kauf der Aktie und weitere sieben setzen das Rating auf “Kauf” bei optimistischer Einschätzung. Vier Experten stuften die Aktie als “halten” ein.

Mit dem bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” haben nun ebenfalls vierzehn Broker das Unternehmen geprüft und vergeben im...