Jenoptik: Kursziel bei 35,19 EUR - Analystenstimmen

Die Aktie von Jenoptik wird laut Bankanalysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 35,19 EUR – ein Potenzial von +52,47% für Investoren.

• Jenoptik mit +1,05% am Finanzmarkt

• Guru-Rating nun bei 4,17 nach zuvor ebenfalls 4,17

• Positive Einschätzung laut “Guru-Rating”

Am gestrigen Tag konnte Jenoptik eine Steigerung um +1,05 % verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Rückgang um -4,23%. Die Stimmung am Markt präsentiert sich somit eher pessimistisch.

Dennoch sind sieben derzeitige Analysten optimistisch und bezeichnen die Aktie als starken Kauf. Weitere sieben bewerten sie positiv mit “Kauf”, während vier Experten zur Bewertung “halten” tendieren. Der Anteil der Optimisten erreicht damit einen Wert von +77,78%.

Das Guru-Rating beläuft sich auf aktuell insgesamt 4,17...