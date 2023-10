Jenoptik: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +53,80% - Aktuell bei 35,19 EUR

Jenoptik hat gestern eine positive Kursentwicklung von +0,18% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Entwicklung jedoch bei -0,52%, was eine neutrale Stimmung am Markt zeigt.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist ein mittelfristiges Kursziel von 35,19 EUR für Jenoptik. Sollten sie Recht behalten, eröffnet das Unternehmen Investoren ein beachtliches Kurspotenzial in Höhe von +53,80%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Sieben Analysten bewerten die Aktie als stark kaufenswert und weitere sieben geben an, dass Kauf angebracht sei. Vier Experten haben die Bewertung “halten” vergeben. Das Guru-Rating liegt nun bei 4,17 nachdem es zuvor “Guru-Rating ALT” war.

Insgesamt sind somit fast vier Fünftel aller...